«Что мама не горюй»: экономист о вероятности серьезного кризиса в России

В России нет причин для наступления системного кризиса, заявил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По его словам, снижение ключевой ставки автоматически поспособствует росту фондового рынка, что позитивно повлияет на экономику.

Снижение ключевой ставки — это автоматом рост фондового рынка. И это очень хорошо. Альфа-Банк на прошлой неделе разразился о снижении ключевой ставки 25 июля сразу до 18%. Смело и логично. Если это случится, то индекс МосБиржи прибавит. Также инвесторам из недружественных стран, в частности из США, вроде разрешат покупать наши акции. Это такой реверанс в сторону [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru). Никакого ожидаемого кризиса в России я не вижу. Мне кажется, самое страшное мы пережили в моменте СВО, — поделился Разуваев.

Также экономист отметил, что рост ВВП в 2025 году составит 1%. При этом он подчеркнул, что Россия устояла перед санкциями.

В любом случае никакой паники я не вижу. Да, в этом году рост ВВП составит где-то 1%. В любом случае надо ко всему относиться спокойно. Мы пережили такие жесточайшие санкции, что мама не горюй. Да, было больно. Есть истории, где они действительно сработали, типа «Газпрома», но в целом мы устояли, — заключил Разуваев.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российские компании имеют собственный финансовый ресурс. Об этом свидетельствует то, что 32 крупнейшие компании в текущем году объявили или выплатили дивиденды на сумму 3 трлн рублей. По ее словам, 2/3 финансирования идет за счет собственных средств.