Миронов потребовал переподчинить Росстат президенту

Федеральную службу государственной статистики необходимо вывести из подчинения Министерства экономического развития и передать ее в прямое ведение президента, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью NEWS.ru. По его мнению, нынешний статус ведомства не позволяет получать достоверную информацию о реальном положении дел в стране.

Росстат должен показывать правдивую картину. Если мы хотим лечить болезнь, нам нужен объективный диагноз, — убежден Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что глава государства и так получает обратную связь от граждан через письма и обращения. Однако и официальная статистика должна четко отражать реальность, добавил он.

Люди понимают, что когда отчитываются о средней пенсии в столько-то тысяч рублей, это не про них. Социальная пенсия у нас — 8,5 тыс. рублей, и многие получают именно такую, а не какие-то заоблачные суммы, — объяснил политик.

Ранее Миронов заявил, что высокие зарплаты в пенсионных фондах — это серьезная проблема для российской экономики. По его мнению, страна испытывает необходимость в пересмотре приоритетных направлений кредитно-денежной и налоговой политики.