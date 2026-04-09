Цветет голубыми облаками и не боится мучнистой росы: этот сорт флокса ароматен и прост в уходе

Цветет голубыми облаками и не боится мучнистой росы: этот сорт флокса ароматен и прост в уходе

Флокс «Катарина» — это уникальный сорт метельчатого флокса, который покоряет своей невероятной голубой окраской.

В отличие от большинства флоксов, чьи цветы имеют розовые или сиреневые оттенки, «Катарина» цветет чистыми насыщенно-голубыми соцветиями, которые в пасмурную погоду становятся еще ярче. Это настоящая находка для садоводов, желающих добавить в цветник редкие синие тона.

Куст достигает 70–90 см в высоту, обильно цветет с июля по сентябрь и источает приятный, нежный аромат. «Катарина» отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к мучнистой росе — главному врагу флоксов. Она прекрасно растет как на солнце, так и в полутени, и не требует сложного ухода.

Ее яркие голубые соцветия станут акцентом в любом цветнике, отлично сочетаясь с белыми, розовыми и желтыми многолетниками. Кроме того, флоксы — это растения-долгожители: на одном месте они могут расти 5–7 лет без пересадки, радуя вас своим цветением год за годом.

