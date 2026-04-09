Посадите этот колокольчик, и соседи будут просить семена: его необычная форма покоряет

Колокольчик средний «чашка с блюдцем» — это настоящее чудо селекции. Его главная особенность — уникальная форма: сросшиеся лепестки образуют глубокую «чашку», окруженную изящным плоским «блюдцем»-воротничком.

Соцветия достигают 5–7 см в диаметре и бывают самых нежных оттенков: белого, голубого, розового, сиреневого. Это двулетник, который при минимальном уходе дарит невероятно эффектное цветение с июня по август, полностью преображая любой уголок сада.

Такой колокольчик идеально подходит для срезки — букеты из «чашек с блюдцем» стоят в вазе до двух недель, сохраняя свежесть и форму. Растение предпочитает солнечные места, но мирится с полутенью, не требовательно к почвам и зимостойко. Посадив его семенами в июне, вы получите мощные розетки к осени, а на следующее лето — настоящее цветочное пиршество, которое станет предметом зависти всех соседей.

Дарья Иванова
