Выпущенный 360.ru фильм-расследование «Схема» посвятили жертвам мошенников

Выпущенный 360.ru фильм-расследование «Схема» посвятили жертвам мошенников, пишет соответствующее издание. В ходе проекта ведущая Елена Кононова раскрыла целую схему по вербовке несовершеннолетних.

С помощью сотрудников полиции журналистка добралась до самой верхушки преступников. Фильм повествует об историях трех подростков, которых вынудили совершить преступления. Один из них поджег заправку, второй перевез сейф с оружием, а третий работал курьером для транспортировки денег обманутых пенсионеров.

Зрителям расскажут, какие схемы используют кибермошенники для склонения подростков к противоправным действиям. Кроме того, ведущая и другие эксперты объяснят, как защитить детей и противостоять преступникам.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов предупредил, что перед праздником Пасхи мошенники начали активно использовать благотворительность для обмана граждан. По его словам, аферисты мимикрируют под проведение добрых дел, чтобы заставить людей совершать спекулятивные платежи.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам сообщили о возможном сокращении сумм в платежках за свет и мусор
«Антивоенный комитет России» внесли в список террористических организаций
Зеленский ввел санкции против Швыдкого и участников Венецианской биеннале
Ребенок-инвалид умер после «лечебного» питания под Екатеринбургом
Автоэксперт оценил, как повлияет на получение прав новый рейтинг автошкол
«Невозможно уничтожить»: в Иране обратились к врагам после ударов по вузам
Климатолог предрек погодные аномалии этим летом
Scally Milano сбежал с концерта в Ташкенте без объяснений
Останина ответила на слова экс-главы Пушкинского музея о зумерах
Выпущенный 360.ru фильм-расследование «Схема» посвятили жертвам мошенников
Останина обозначила связь между подростковой преступностью и миграцией
В ГД объяснили смысл закона об ограничении освещения нападений на школы
Эмиссар Хаменеи высказался о ведении платы за проход через Ормузский пролив
«Тупиковый путь»: Останина о снижении возраста уголовной ответственности
Сеть магазинов «Строительный двор» закрыла четверть торговых точек
Звезда «Реальных пацанов» намерен пойти в политику
Легкий самолет ВВС Франции потерпел крушение
Стало известно, почему собаки так любят лежать на вещах хозяев
«Старается жить жизнь»: Чекалин рассказал о состоянии Лерчек
Ученый рассказал о достижениях российской космической отрасли
Дальше
