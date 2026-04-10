Выпущенный 360.ru фильм-расследование «Схема» посвятили жертвам мошенников, пишет соответствующее издание. В ходе проекта ведущая Елена Кононова раскрыла целую схему по вербовке несовершеннолетних.

С помощью сотрудников полиции журналистка добралась до самой верхушки преступников. Фильм повествует об историях трех подростков, которых вынудили совершить преступления. Один из них поджег заправку, второй перевез сейф с оружием, а третий работал курьером для транспортировки денег обманутых пенсионеров.

Зрителям расскажут, какие схемы используют кибермошенники для склонения подростков к противоправным действиям. Кроме того, ведущая и другие эксперты объяснят, как защитить детей и противостоять преступникам.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов предупредил, что перед праздником Пасхи мошенники начали активно использовать благотворительность для обмана граждан. По его словам, аферисты мимикрируют под проведение добрых дел, чтобы заставить людей совершать спекулятивные платежи.