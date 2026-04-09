09 апреля 2026 в 17:12

IT-эксперт назвал новую схему мошенников перед Пасхой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Перед праздником Пасхи злоумышленники начали активно использовать благотворительность для обмана граждан, заявил NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, мошенники мимикрируют под проведение добрых дел, чтобы заставить людей совершать спекулятивные платежи.

В канун Пасхи орудует большое количество преступников, которые просят переводить деньги в рамках благотворительных мероприятий. Нужно учитывать, что это происходит помимо всех традиционных инструментов, нацеленных на невнимательность человека. Ему подают информацию и заставляют осуществить спекулятивную оплату. Здесь начинается тонкая грань между легальностью и нелегальностью. Пожертвования идут как отдельная категория трансакций, соответственно, мошенникам проще под них мимикрировать. Им не нужно создавать под это длительную предысторию. Благотворительные сайты прорабатывают, индексируют, они появляются в поисковиках и всегда имеют четкие реквизиты, — сказал Мясоедов.

Он добавил, что злоумышленники часто создают поддельные религиозные интернет-порталы с базовым дизайном, манипулируя верующими. По словам IT-эксперта, граждане в канун Пасхи часто не стремятся верифицировать свои трансакции.

Мимикрируя под какие-то околорелигиозные порталы, мошенники не инвестируют в техническую составляющую, потому что сайты, связанные с религиозной тематикой, обычно с технической точки зрения весьма базовые. Преступник может быстро создать что-то подобное, начать нажимать на тонкие струны души. Соответственно, никто не будет пытаться верифицировать эту трансакцию, — подытожил Мясоедов.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана пожилых россиян, представляясь сотрудниками отделов кадров с их прежних мест работы. Они пугают пенсионеров отменой выплат и настойчиво требуют срочного визита в Пенсионный фонд.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
