Названа категория, в которой россияне начали тратить меньше «Авто Mail»: россияне стали меньше тратить на автозапчасти

Россияне стали на 11% меньше тратить на автозапчасти, сообщает «Авто Mail» со ссылкой на анализ одного из крупных банков страны. Исследование провели на основе банковских операций.

Сообщается, что в топ категорий для покупок вошли АЗС, автомойки, автозапчасти, паркинг и автосервисы. Средний чек покупки автозапчастей снизился с 3,9 тыс. рублей до 3,5 тыс. рублей.

Средний чек на АЗС вырос до 1,6 тыс. рублей. Также подорожали плата за мойку машины и оплата автосервиса до 368 рублей и 13,1 тыс. рублей соответственно.

