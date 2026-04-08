Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 12:05

Сажаю эту необычную зелень для салатов и не жалею: однолетники без хлопот, некоторые дают зеленушку уже через 3 недели

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если привычные укроп и петрушка уже надоели, стоит попробовать что-то новое. Сейчас все больше дачников выбирают необычную зелень — она быстро растет, выглядит эффектно и делает блюда интереснее.

Горчица салатная «Волнушка» — настоящая находка. Скороспелый сорт, который дает урожай уже через 3 недели после всходов. Формирует пышную розетку до 30 см, а листья имеют приятный пикантный вкус с легкой остротой. Отлично подходит для салатов, бутербродов и гарниров. Хорошо растет как в открытом грунте, так и в контейнерах.

Рукола — еще один фаворит. Быстро всходит, не боится прохлады и дает пряную зелень с ореховым вкусом. Идеальна для салатов и закусок.

Кресс-салат — самый быстрый вариант. Его можно выращивать даже на подоконнике, а зелень появляется буквально за несколько дней.

Мизуна (японская капуста) — нежная, с резными листьями и мягким вкусом без сильной горечи. Очень декоративная и урожайная.

Шпинат — универсальная зелень, которая подходит и для свежих салатов, и для горячих блюд. Быстро растет и легко переносит прохладу.

Татсой — необычная азиатская зелень с плотной розеткой и глянцевыми листьями. Вкус мягкий, слегка горчичный, отлично подходит для миксов.

Амарант листовой — яркий акцент на грядке. Молодые листья нежные и полезные, добавляют цвет и вкус в салаты.

Пак-чой (китайская капуста) — компактный и очень удобный сорт. Быстро растет, дает сочные хрустящие листья и отлично подходит даже для небольших грядок.

Такая зелень не требует сложного ухода, но делает рацион гораздо разнообразнее. Посеяли — и уже через пару недель можно собирать свежий, ароматный урожай прямо с грядки.

зелень
огороды
грядки
салаты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратил внимание на важный момент в обеспечении армии
Член ОП озвучил истинные мотивы колумбийских наемников в рядах ВСУ
Религиовед перечислила пасхальные запреты
Генпрокуратура нацелилась на имущество бывшего главы российского региона
Военэксперт назвал вероятные сроки испытаний ядерного оружия в Германии
Пятиклассники через год познают «Духовно-нравственную культуру России»
Названо число добровольно сдавших биометрию россиян
Полиция Петербурга ликвидировала наркоплантации в двух квартирах
Удар дронов-«Марсиан», наводчица на Крымском мосту: ВСУ атакуют РФ 8 апреля
Михайлов поделился воспоминаниями о подготовке к съемкам «Любовь и голуби»
Дрон ВСУ ударил по машине в приграничье и убил мужчину
Более 260 «птичек» ВСУ сгорели в небе за минувшие сутки
«Выдвинул ультиматум»: Вэнс раскрыл условия перемирия с Ираном
Немецкий политолог высказался о планах Германии создать свое ядерное оружие
Вэнс обвинил Украину в шантаже Венгрии через «Дружбу»
В РПЦ объяснили значение главных обычаев Пасхи
Военный эксперт рассказал об угрозе России со стороны Великобритании
В Госдуме объяснили, почему до сих пор не запущен налог на сверхприбыль
Названа стоимость годового курса лечения онковакциной в России
Россиянам рассказали, как правильно провести Великий четверг
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.