300 г творога и яйцо — через 15 минут на столе шанежки: пышные, мягкие, с зеленью, лучше, чем в пекарне

300 г творога и яйцо — через 15 минут на столе шанежки: пышные, мягкие, с зеленью, лучше, чем в пекарне

Беру творог, яйцо, муку и зелень — замешиваю мягкое тесто, формирую небольшие лепешки, обжариваю на сковороде. Через 15 минут на столе румяные пышные шанежки, которые получаются мягкими, нежными и намного вкуснее, чем в любой пекарне. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые пышные шанежки с хрустящей корочкой, а внутри — нежная творожная мякоть с ароматом укропа и петрушки, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, яйцо, 3 столовые ложки муки, пучок зелени (укроп, петрушка), соль по вкусу, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, муку, мелко рубленную зелень и соль, тщательно перемешайте до однородности. Сформируйте небольшие лепешки руками. Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте шанежки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти шанежки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.