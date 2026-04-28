Добавила к творогу ложку какао — через 30 минут достаю из духовки «Зебру». Нежная, воздушная запеканка с ванильным ароматом

Беру творог, яйца и какао — взбиваю массу, разделяю на две части, в одну добавляю какао, выливаю слоями в форму, создавая полосатый узор, и запекаю в духовке. Через 40 минут на столе нежная, воздушная запеканка, которая получается красивой, полосатой и такой вкусной, что дети просят добавки.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или полдника. Получается обалденная вкуснятина: мягкая, творожная текстура с ванильным ароматом и шоколадными прожилками, которые делают каждый кусочек нежным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 2 столовые ложки манной крупы, 2 столовые ложки какао-порошка, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером. Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности, добавьте творог и манку, перемешайте. Разделите массу на две равные части. В одну добавьте какао, перемешайте. Форму смажьте маслом, выкладывайте поочередно по 2–3 столовые ложки светлой и темной массы в центр формы — они сами растекаются, создавая полосатый узор.

Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте запеканке немного остыть, затем переверните на блюдо. Подавайте со сметаной или вареньем — эта запеканка исчезает быстрее, чем вы ее испекли.

