27 апреля 2026 в 15:06

Творожных пирогов куча, но этот — лучший: развалистый, без растительного масла и готовится проще простого

Фото: D-NEWS.ru
Если кажется, что уже пробовали все варианты творожной выпечки, этот рецепт приятно удивит. Пирог получается нежным, слегка рассыпчатым, с насыщенной начинкой и мягкой текстурой.

За счет сливочного масла вкус выходит более глубоким, без трансжиров, а готовится все максимально просто — без сложных этапов и долгого замеса.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., сахар — 180 г, соль — щепотка, сметана — 3 ст. л., мука — 600 г, разрыхлитель — 1,5 ч. л., сливочное масло — 180 г; для начинки: творог — 700 г, яйца — 3 шт., соль — щепотка, сметана — 150 г, сахар — 300 г.

Яйца смешивают с сахаром и солью, добавляют сметану и растопленное сливочное масло. Постепенно вводят муку с разрыхлителем и замешивают мягкое тесто.

Для начинки творог соединяют с яйцами, сметаной и сахаром, доводят до однородной массы. Тесто распределяют по форме с бортиками, выливают начинку и выпекают при 180 градусах около 35 минут до легкой румяности.

После остывания пирог становится особенно нежным и легко режется — тот самый вариант, который хочется готовить снова.

Проверено редакцией
Общество
Пирог «Малиновая мечта» — нежный творожный мусс, ягодное желе и ореховая крошка: идеальный десерт к чаю
Общество
Беру творог и 3 ложки манки — подаю к чаю запеканку «Минуточка»: пышная, румяная, только из микроволновки
Общество
Мешаю картошку с творогом и яйцом — и жарю. Через 15 минут на столе горка вкусных пирожков
Общество
Пачка творога и ложка корицы — через 30 минут на столе «узелки» с яблоком: мягче бисквита и слаще пирожков
Общество
Готовлю гречку так — и не остается ни крупинки: жарю с фрикадельками в особой подливе
Ольга Шмырева
О. Шмырева
