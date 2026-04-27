Пирог «Малиновая мечта» — нежный творожный мусс, ягодное желе и ореховая крошка: идеальный десерт к чаю

Беру творог, малину и орехи — взбиваю легкий мусс, заливаю ягодным желе, посыпаю хрустящей крошкой и убираю в холодильник. Через час на столе нежный воздушный десерт, который получается без выпечки, без муки и намного вкуснее магазинных тортов.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола. Получается обалденная вкуснятина: нежный творожный мусс, тающий во рту, кисло-сладкое малиновое желе и хрустящая ореховая крошка, которая добавляет контраста и делает десерт незабываемым.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 150 г песочного печенья, 80 г грецких орехов, 70 г сливочного масла; для творожного мусса — 500 г творога (5–9%), 200 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры, 20 г желатина, 50 мл воды; для малинового желе — 300 г малины (свежей или замороженной), 100 г сахара, 15 г желатина, 50 мл воды. Печенье и орехи измельчите в крошку, смешайте с растопленным маслом, выложите в форму, утрамбуйте, уберите в холодильник. Желатин залейте водой, оставьте на 10 минут.

Творог, сливки и пудру взбивайте блендером до однородности. Растопленный желатин влейте в творожную массу, перемешайте. Вылейте мусс на основу, разровняйте, уберите в холодильник на 30 минут. Для желе малину измельчите блендером с сахаром, прогрейте, добавьте растворенный желатин, перемешайте. Залейте желе поверх мусса, уберите в холодильник на 1-2 часа до полного застывания. Подавайте охлажденным — этот десерт исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Беру творог и 3 ложки манки — подаю к чаю запеканку «Минуточка»: пышная, румяная, только из микроволновки
Мария Левицкая
