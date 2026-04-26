Подкормка малины, от которой зависит урожай: вношу в конце апреля — куст выдает ягоды как на подбор

Весенняя подкормка малины превращает обычные кусты в настоящий ягодный конвейер, и вносить ее лучше всего в конце апреля, когда земля уже прогрелась.

Именно в этот период закладывается основа будущего урожая, и если дать малине правильное питание, она отблагодарит вас ягодами как на подбор — крупными, сладкими и ароматными.

Начинать нужно с минеральных удобрений. Идеальным вариантом станет азофоска — комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, которые так необходимы малине для активного роста побегов. Достаточно просто рассыпать 30 граммов гранул на каждый квадратный метр малинника и слегка заделать их в почву.

Через 10–14 дней после первой подкормки, когда малина пойдет в активный рост, наступает очередь органических удобрений, таких как компост, перегной, настой коровяка (1:10) или разбавленный куриный помет (1:20). Они будут поддерживать кусты в течение всего сезона.

Важно помнить, что сухие удобрения лучше заделывать в почву, а жидкие — вносить непосредственно под корень, и не забывать о регулярном поливе, без которого питательные вещества просто не дойдут до целевого назначения.

