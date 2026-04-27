27 апреля 2026 в 15:50

«Будем реалистами»: в ЕС отвергли возможность принятия Украины

В ЕС посчитали невозможным скорое принятие Киева в сообщество и в НАТО

Андрюс Кубилюс Андрюс Кубилюс Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Быстрое принятие Украины в ЕС и НАТО на данный момент невозможно, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на конференции в Польше. Он отметил, что взамен Киеву можно предложить полный доступ его товаров на внутренний европейский рынок, а также интеграцию в оборонные программы стран Евросоюза, передает РИА Новости.

Давайте будем реалистами. Членство Украины в НАТО на данный момент недоступно, а полноправное членство в Европейском союзе — это сложный процесс, — сказал Кубилюс.

Ранее Еврокомиссия приступила к заимствованиям на финансовых рынках для финансирования кредита Украине объемом до €90 млрд (8 трлн рублей). Первый транш ожидается во втором квартале 2026 года, ориентировочно в конце мая — начале июня.

До этого сообщалось, что в ЕС нарастают противоречия по поводу дальнейшей поддержки Украины. При этом внешне Евросоюз показывает мнимую сплоченность. Наряду с этим журналисты указали, что ЕС демонстрирует лицемерие. С одной стороны, он публично выражает солидарность Киеву, но с другой — отказывает ему в принятии в сообщество.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе начали укреплять дамбу из-за подъема воды в реке
Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге не могут вернуться домой после атаки БПЛА
Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с работорговлей
В России впервые осудили человека за символы сатанизма
Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату
Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка
Швейцария решит судьбу дочери первого президента Узбекистана
Развожаев раскрыл подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Люберчанам рассказали, как в городе устраняли последствия снегопада
Молнии убили 14 человек в одной из стран Азии
Путин пообещал, что Россия приблизит мир на Ближнем Востоке
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад и растают сугробы
«Изрядный путь»: Песков объяснил важность российского парламентаризма
В Дептрансе обратились к москвичам на фоне снегопада
Новый глава Россотрудничества Чайка заявил о широком круге задач ведомства
На Урале рассказали о состоянии единственной пострадавшей при атаке БПЛА
Путин встретился с главой МИД Ирана
Осужденный на семь лет Чекалин выплатил налоговикам почти миллиард рублей
Дроны ВСУ повредили известный монумент в Севастополе
Врач раскрыла интересный факт о заболеваниях по наследственности
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

