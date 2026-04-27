«Будем реалистами»: в ЕС отвергли возможность принятия Украины В ЕС посчитали невозможным скорое принятие Киева в сообщество и в НАТО

Быстрое принятие Украины в ЕС и НАТО на данный момент невозможно, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на конференции в Польше. Он отметил, что взамен Киеву можно предложить полный доступ его товаров на внутренний европейский рынок, а также интеграцию в оборонные программы стран Евросоюза, передает РИА Новости.

Давайте будем реалистами. Членство Украины в НАТО на данный момент недоступно, а полноправное членство в Европейском союзе — это сложный процесс, — сказал Кубилюс.

Ранее Еврокомиссия приступила к заимствованиям на финансовых рынках для финансирования кредита Украине объемом до €90 млрд (8 трлн рублей). Первый транш ожидается во втором квартале 2026 года, ориентировочно в конце мая — начале июня.

До этого сообщалось, что в ЕС нарастают противоречия по поводу дальнейшей поддержки Украины. При этом внешне Евросоюз показывает мнимую сплоченность. Наряду с этим журналисты указали, что ЕС демонстрирует лицемерие. С одной стороны, он публично выражает солидарность Киеву, но с другой — отказывает ему в принятии в сообщество.