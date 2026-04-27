Пачка творога и ложка корицы — через 30 минут на столе «узелки» с яблоком: мягче бисквита и слаще пирожков

Беру творог, яйца и муку — замешиваю мягкое тесто, раскатываю, посыпаю сахаром и корицей, выкладываю натертые яблоки, сворачиваю рулетом и запекаю. Через 30 минут на столе румяные, ароматные рулетики, которые получаются нежными, сочными и намного быстрее, чем из дрожжевого теста.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, рассыпчатое тесто с творожной ноткой, а внутри — сладкая яблочная начинка с корицей, которая делает каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 г творога, 2 яйца, 1/3 чайной ложки соли, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, ванилин по вкусу, 250 г муки, 100 г сахара; для начинки — 2 яблока, 2 чайные ложки сахара, 1/2 чайной ложки корицы. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, соль, масло, сахар, ванилин, разрыхлитель, перемешайте. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Раскатайте в прямоугольный пласт.

Яблоки натрите на крупной терке, смешайте с сахаром и корицей. Выложите начинку на тесто, сверните плотным рулетом. Нарежьте рулет на порционные кусочки, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми — эти рулетики исчезают со стола очень быстро.

