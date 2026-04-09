09 апреля 2026 в 16:05

Зачем садоводы рассыпают гречку, рис и овсянку на грядках: разбираемся, есть ли в этом смысл

Тренд с «подкормкой» грядок крупами пришел из идей органического земледелия, где главная цель — не напрямую кормить растения, а улучшать почвенную экосистему. На первый взгляд логика понятна: крупы — это органическое сырье, которое должно разлагаться и «оживлять» почву. Но на практике все работает не так прямолинейно.

Любая крупа — это в первую очередь углеводы (крахмал). При попадании в почву она становится источником энергии для микроорганизмов. Начинается активное размножение бактерий и грибов, которые действительно участвуют в формировании плодородия. Однако здесь включается важный механизм: чтобы переработать углерод, микрофлора начинает активно «забирать» азот из почвы. Этот процесс называется азотной иммобилизацией.

В результате на коротком промежутке времени растения могут, наоборот, испытывать дефицит азота — особенно на бедных почвах. То есть эффект получается противоположный ожидаемому: вместо питания — временное «голодание».

Кроме того, у метода есть и практические риски. Крупы на поверхности быстро привлекают муравьев, мышей и птиц. Во влажной среде они могут закисать, становиться очагом плесени и нарушать баланс почвенной микрофлоры. Если не заделывать их в почву, они просто высыхают или съедаются, не дав никакого эффекта.

Когда это может иметь смысл? В очень ограниченных случаях — как источник углерода для стимуляции микробиоты, но только при правильной заделке в почву и обязательно в сочетании с азотсодержащими материалами (например, компостом или зеленой массой). В агрономии для этих целей используют более предсказуемые материалы — солому, сидераты, компост.

Вывод: крупы — не удобрение и не универсальное средство для повышения урожайности. Это скорее спорный способ «подкормки» микрофлоры, который без понимания процессов может дать обратный эффект. Если цель — стабильный результат, лучше опираться на проверенные агротехнические приемы, где баланс углерода и азота уже учтен.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
