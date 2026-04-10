Останина ответила на слова экс-главы Пушкинского музея о зумерах

Останина заявила, что была против назначения Лихачевой главой Пушкинского музея

Нина Останина
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что выступала против назначения Елизаветы Лихачевой директором Пушкинского музея, передает корреспондент NEWS.ru. Так она прокомментировала слова экс-директора о потребительском отношении зумеров ко всему.

Я могла бы вместо комментария напомнить, что как только Елизавету Лихачеву назначили директором музея Пушкина, лично я, как председатель профильного комитета обратилась к министру культуры с требованием не назначать Елизавету Лихачеву директором музея Пушкина, — сказала Останина.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru заявил, что представители поколения Z проявляют больше внимания к чувствам окружающих. Так он прокомментировал заявление Лихачевой о неуважительном и потребительском поведении зумеров. По словам парламентария, не стоит судить о всей молодежи на основании нескольких негативных примеров.

До этого психолог Дмитрий Кудряшов заявил, что внуки зумеров могут стать самым ментально здоровым поколением в России. По его словам, современная молодежь использует терапию и антидепрессанты для улучшения психологического состояния, но это не всегда помогает достичь полной гармонии.

