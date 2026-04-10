Останина ответила на слова экс-главы Пушкинского музея о зумерах

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что выступала против назначения Елизаветы Лихачевой директором Пушкинского музея, передает корреспондент NEWS.ru. Так она прокомментировала слова экс-директора о потребительском отношении зумеров ко всему.

Я могла бы вместо комментария напомнить, что как только Елизавету Лихачеву назначили директором музея Пушкина, лично я, как председатель профильного комитета обратилась к министру культуры с требованием не назначать Елизавету Лихачеву директором музея Пушкина, — сказала Останина.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru заявил, что представители поколения Z проявляют больше внимания к чувствам окружающих. Так он прокомментировал заявление Лихачевой о неуважительном и потребительском поведении зумеров. По словам парламентария, не стоит судить о всей молодежи на основании нескольких негативных примеров.

До этого психолог Дмитрий Кудряшов заявил, что внуки зумеров могут стать самым ментально здоровым поколением в России. По его словам, современная молодежь использует терапию и антидепрессанты для улучшения психологического состояния, но это не всегда помогает достичь полной гармонии.