19 апреля 2026 в 17:12

В Москве экстренно эвакуировали посетителей Пушкинского музея

ГМИИ имени А. С. Пушкина Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Сотрудников и посетителей Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве экстренно эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения. Там рассказали, что неизвестные отправили в музей сообщение с угрозами. На место прибыли сотрудники МЧС и спецслужб.

Сегодня в 14:30 в музей поступила информация, содержащая угрозы. В целях безопасности посетителей и сотрудников администрация музея незамедлительно приняла решение о полной эвакуации, — отметили в пресс-службе.

Для посетителей, которым пришлось прервать осмотр экспозиций, предусмотрели возможность возврата билетов или бесплатного посещения выставок в течение двух недель. Также администрация музея принесла извинения за доставленные неудобства.

Ранее стало известно, что около 15 тыс. жителей французской коммуны Коломб в пригороде Парижа эвакуировали из-за обезвреживания снаряда времен Второй мировой войны. Боеприпас нашли 10 апреля, а разминирование провели в воскресенье, 19 апреля.

Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

