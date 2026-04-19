В Москве экстренно эвакуировали посетителей Пушкинского музея

Сотрудников и посетителей Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве экстренно эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения. Там рассказали, что неизвестные отправили в музей сообщение с угрозами. На место прибыли сотрудники МЧС и спецслужб.

Сегодня в 14:30 в музей поступила информация, содержащая угрозы. В целях безопасности посетителей и сотрудников администрация музея незамедлительно приняла решение о полной эвакуации, — отметили в пресс-службе.

Для посетителей, которым пришлось прервать осмотр экспозиций, предусмотрели возможность возврата билетов или бесплатного посещения выставок в течение двух недель. Также администрация музея принесла извинения за доставленные неудобства.

