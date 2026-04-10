Останина обозначила связь между подростковой преступностью и миграцией

Порядка 30% тяжких и особо тяжких преступлений приходится на подростков-мигрантов, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в кулуарах брифинга в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». По ее словам, сред них — подростки, которые незаконно пересекли границу РФ, или приехавшие с родителями несовершеннолетние.

Около 30% всех тяжких и особо тяжких преступлений совершают несовершеннолетние из среды мигрантов. Это либо лица, которые незаконно пребывают [в России], либо приехали вместе со своими родителями. Последние принятые [в России] законы направлены на то, чтобы родители-мигранты несли ответственность за своих несовершеннолетних детей, — уточнила Останина.

Парламентарий выступила против свободной миграционной политики и отметила, что важно четко закрепить список необходимых специалистов и сроки их работы. По ее словам, после выполнения контракта иностранец должен вернуться в свою страну.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о предстоящем к рассмотрению законопроекту в области миграционной политики. Документ предполагает увеличение на 21 статью КоАП перечня оснований для выдворения иностранных граждан из России.