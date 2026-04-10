10 апреля 2026 в 15:15

Пугачеву «отменяют»? Что за фестиваль в Москве, как живет бывшая Примадонна

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В Москве отменили фестиваль поклонников Аллы Пугачевой, сообщили организаторы. Что это за фестиваль, кто потребовал его отменить, правда ли, что Примадонна с мужем-иноагентом больше не вернутся в Россию?

Почему отменили фестиваль имени Аллы Пугачевой в Москве

Организаторы отменили фестиваль «Пугачевская весна», где собирались поклонники Аллы Пугачевой. Мероприятие должно было пройти в Москве 15 апреля, в день рождения уехавшей из России певицы.

Продюсер проекта Андрей Краснобаев рассказал СМИ, что решение об отмене было принято из-за давления общественных активистов и обращений в надзорные органы, включая требование к Генпрокуратуре запретить мероприятие.

«Альтернативы мероприятию мы пока не придумали», — сказал Краснобаев.

Арт-фестиваль «Пугачевская весна» проводился с 2022 года. Организаторы называли его целью «объединение участников фан-движения в одну социальную группу по интересам» и популяризацию творчества артистки. В 2026 году местом проведения должен был стать клуб «Огород».

Кто добился отмены «Пугачевской весны», зачем

В середине марта к генпрокурору Игорю Краснову обратился из-за «Пугачевской весны» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он призвал запретить проведение мероприятия «в первую очередь ради безопасности людей». По версии Бородина, на фестиваль «могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели, которые могут и подраться».

«Пугачева как красная тряпка», — указывал Бородин.

10 апреля в разговоре со СМИ он указал, что дело не в безопасности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Мы считаем, что вообще все, что делает Пугачева в последнее время, — к ней нужно присмотреться силовым структурам. Ее действия попадают под дискредитацию [армии] и оправдание терроризма. Зачем нам нужны ее песни? Пугачева не достойна вообще, чтобы в нашей стране ее имя упоминалось. Ее надо забывать. Да, она народная и заслуженная, да, у нее хорошие песни есть, но ее поступки о многом говорят. Ошибаться можно, предавать — нельзя», — объявил Бородин.

Глава ФПБК предложил «официально передать» песни Пугачевой другим артистам.

«Я уважаю Александра Маршала, Газманова, „Любэ“, SHAMAN можно отдать. Из женщин — Вика Цыганова. Отдать ей песни — пусть она поет», — заявил общественный активист.

Почему Пугачева продает квартиру в Москве, она не вернется в Россию?

8 апреля СМИ сообщили, что на продажу выставлена элитная квартира в Москве, принадлежащая Алле Пугачевой. Площадь объекта в ЖК «Филипповский» в районе Арбата составляет 300 кв. м, за нее назначили цену в $5 млн (391,2 млн рублей). Квартира находится на высоком этаже, оттуда открывается хороший вид на Москву.

Агенты певицы пока не комментировали сообщения о продаже квартиры. В Сети восприняли это как «капитуляцию» — Пугачева больше не планирует вернуться в Россию.

«О чем это говорит? О том, что Алла и Максим (Галкин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) потеряли всякую надежду на возвращение. Были надежды, что закончится СВО и начнут возвращать уехавших. Но <…> стало ясно, что мы сюда не вернемся. Это капитуляция», — объявила в Telegram уехавшая из России блогер Божена Рынска (настоящая фамилия — Малашенко).

Риелтор Олег Самойлов заявил NEWS.ru, что Пугачевой будет трудно продать элитную пятикомнатную квартиру у станции метро «Кропоткинская».

«Рынок плохой, вкладывать такие деньги — желающих по пальцам сосчитать. Даже не в эту квартиру, а в „элитку“ в районе „Кропоткинской“. Если до реальной сделки дойдет, в чем я не уверен, то будет торг», — уверен Самойлов.

Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва‭»

Между тем Виталий Бородин уверен, что Пугачевой надо запретить продавать квартиру в Москве. В ее отношении необходимо сначала провести проверку, так как она является аффилированным лицом супруга-иноагента.

«Нельзя допустить, чтобы Пугачева продала квартиру в Москве. Как говорят, муж и жена — одна сатана. Мы прекрасно понимаем, что если квартиру продадут, то непонятно, куда эти деньги пойдут», — заявил Бородин NEWS.ru.

Где сейчас сама Пугачева, куда уехала из Израиля

8 апреля Аллу Пугачеву заметили в Лимассоле на Кипре. Ранее стало известно, что певица вместе с семьей переехала туда после начала войны между Израилем и Ираном.

Пользователи Сети обратили внимание, что 76-летняя певица передвигается с трудом и при ходьбе использует трость. Предположительно, у Пугачевой обострился артроз, что, как предполагается, связано с последствиями неудачной пластической операции.

Тогда же стало известно, что Максим Галкин уехал вместе с детьми в США. В соцсетях он показал фото с Гарри и Лизой в Нью-Йорке. Предположительно, они могли остановиться в квартире дочери Пугачевой Кристины Орбакайте — хозяйка ранее уехала в Майами, а 6 апреля перебралась с мужем во Францию. В соцсетях предполагают, что Пугачева в Лимассоле тоскует без семьи.

По оценкам СМИ, Лимассол перестал быть безопасным местом из-за конфликта на Ближнем Востоке — рядом в Акротири находится военная база НАТО. Предположительно, в ближайшее время Алла Пугачева может перебраться на новое место: рассматриваются Болгария, а также Ереван и Юрмала.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
