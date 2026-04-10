Россиянам дали советы, как наиболее выгодно открыть вклад в банке Доцент Балынин посоветовал открыть вклад в банке с ежемесячной капитализацией

При открытии вклада в банке стоит обратить внимание на продукты, на которые установлена ключевая ставка с ежемесячной капитализацией, посоветовал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. В беседе с «ФедералПресс» он отметил, что это будет выгодно для людей, которые хотят получать прибыль в течение трехлетнего срока.

При наличии свободных денежных средств я рекомендую их разделить на несколько частей и разместить на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток (чтобы была возможность использования на текущие потребности), а также на банковские вклады (короткие и длинные сроки — например, на три месяца, полгода, год и три года), — порекомендовал Балынин.

Диверсификация вкладов по срокам позволит оптимально распоряжаться средствами, не теряя начисленных процентов, подчеркнул экономист. Он добавил, что перед открытием вклада важно внимательно изучить условия и сравнить предложения разных банков.

Ранее экономист Евгений Змиев заявил, что россиянам на сегодняшний день выгоднее всего хранить деньги в рублях. Он предупредил, что на валютные вклады в стране могут ввести дополнительные ограничения, что приведет к убыткам. Вдобавок к этому курс некоторых валют сейчас слишком непредсказуем.