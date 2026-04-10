Суд лишил звания экс-замглавы Минобороны Попова

235-й гарнизонный военный суд лишил звания генерала бывшего заместителя главы Минобороны РФ Павла Попова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. В материале указано, что он обвиняется в нескольких преступлениях коррупционной направленности, а также в получении особо крупной взятки.

Лишить звания генерала армии в отставке, а также государственных наград и орденов, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден «За военные заслуги», орден Дружбы, орден Почета, орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, — говорится в статье.

Известно, что гособвинение в прениях сторон просило 69-летнему генералу наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 130 млн рублей, а также лишить воинского звания генерала армии. При этом 69-летний Попов из-за проблем со здоровьем не присутствовал в зале суда и слушал приговор по видеосвязи из следственного изолятора.

Ранее появилась информация, что Попов обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Москве. Такие презенты он получил в обмен на создание благоприятных условий компании «Бамстройпуть» при строительстве зданий Национального центра управления обороной РФ (НЦУО), входящего в структуру Генштаба.