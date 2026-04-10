«Антивоенный комитет России» внесли в список террористических организаций, передает пресс-служба ФСБ. В ведомстве уточнили, что изменение также касается и всех подразделений международной организации.

Международная неправительственная организация, созданная в форме общественного движения, «Антивоенный комитет России» (Russian antiwar committee), Великобритания, и ее структурные подразделения, — говорится на сайте ведомства.

Ранее Минюст России внес швейцарскую «Международную комиссию юристов» в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Штаб-квартира негосударственного объединения находится в Женеве.

До этого Министерство юстиции России внесло Калифорнийский университет в Беркли в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности вуза нежелательной 16 февраля 2026 года.