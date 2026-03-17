Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 12:00

Посадил и забыл, а она цветет как кружевная фата: идеальный многолетник для тенистого сада

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аквилегия «вайт барлоу» — это идеальный выбор для тех, кто мечтает о красивом саде без лишних усилий. Ее махровые белоснежные цветы, похожие на изящные кружевные бутоны старинных роз, распускаются в конце весны и украшают клумбу до середины лета.

Даже после цветения ажурная листва растения сохраняет декоративность, создавая эффектную зеленую подушку. Этот многолетник — настоящая находка для тенистых уголков сада, где другие растения отказываются цвести. Аквилегия неприхотлива: растет на любых почвах, не требует частых поливов и зимует без укрытия.

Она дает крепкие всходы и зацветает уже на второй год. А еще «вайт барлоу» прекрасно стоит в срезке и используется для создания нежных букетов. Подарите своему саду это воздушное чудо — и каждую весну он будет окутан белоснежным кружевом.

Проверено редакцией
Читайте также
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист назвал причины, по которым можно лишиться премии
Девушка оставила родителей без единого гроша из-за мошенников
Военэксперт объяснил, почему летом ситуация для ВСУ станет критической
ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа с помощью 30 БПЛА
«Первоочередные»: Шойгу о целях Украины в России
Стало известно о масштабах разрушений культурного наследия Ирана
Появились детали освобождения Сопычи
Ресторатор объяснил, почему не появляются новые фудкорты
Аномальная жара или мощное похолодание? Погода в Москве до конца марта
Проект без сюрпризов: как раннее участие подрядчика снижает риски
Названо место, где похоронят Ершова
Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает
Токаев объявил о первой в истории Казахстана амнистии
Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно
Киберэксперт объяснил, безопасны ли домофоны с системой распознавания лиц
Токаев объявил 15 марта государственным праздником в Казахстане
В Госдуме ответили, грозит ли России кризис из-за запрета мессенджеров
Премьер Бельгии оправдался после слов о нормализации отношений с Россией
Ван Дамм рассказал об особом отношении к Путину
В Казахстане окончательно приняли новую конституцию
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.