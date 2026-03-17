Посадил и забыл, а она цветет как кружевная фата: идеальный многолетник для тенистого сада

Аквилегия «вайт барлоу» — это идеальный выбор для тех, кто мечтает о красивом саде без лишних усилий. Ее махровые белоснежные цветы, похожие на изящные кружевные бутоны старинных роз, распускаются в конце весны и украшают клумбу до середины лета.

Даже после цветения ажурная листва растения сохраняет декоративность, создавая эффектную зеленую подушку. Этот многолетник — настоящая находка для тенистых уголков сада, где другие растения отказываются цвести. Аквилегия неприхотлива: растет на любых почвах, не требует частых поливов и зимует без укрытия.

Она дает крепкие всходы и зацветает уже на второй год. А еще «вайт барлоу» прекрасно стоит в срезке и используется для создания нежных букетов. Подарите своему саду это воздушное чудо — и каждую весну он будет окутан белоснежным кружевом.

