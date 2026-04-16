16 апреля 2026 в 17:15

Дачникам рассказали, где покупать качественные саженцы

Садовод Туманов: качественные саженцы нужно покупать в питомнике

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Качественные саженцы необходимо приобретать в питомниках, рассказал НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Он подчеркнул, что при покупке в интернете можно наткнуться на мошенников.

[За саженцами] поезжайте в любой питомник — там люди, у которых есть земля, которые что-то выращивают, которые дадут вам чек, к ним вы можете приехать, если что-то не так. А в интернете, если вы купили что-то не то, можете смело забыть о своих деньгах, — заявил Туманов.

Садовод отметил, что на маркетплейсах половина саженцев — фейковые. По его словам, сад оформляется на всю жизнь, поэтому стоит потратить время на выбор качественных посадочных материалов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что холодостойкие культуры, в том числе редис, морковь, петрушку и горох, следует сажать в конце апреля, а теплолюбивые, то есть огурцы, кабачки и фасоль, — в конце мая, когда грунт прогреется до +14 градусов. По его словам, перед тем как начать копать почву, нужно проверить ее, взяв комок земли с глубины 10 сантиметров и сжав в кулаке.

