Рассыпьте семена по грядке — и к середине лета сад заиграет фарфоровыми бусинами. Цветет без остановки до октября

16 апреля 2026 в 12:00

Рассыпьте семена по грядке — и к середине лета сад заиграет фарфоровыми бусинами. Гипсофила — это именно то растение, которое создает в саду ощущение легкости и воздушности. Ее мелкие, словно кружевные, цветки напоминают пену морских волн или облака, плывущие по летнему небу.

Когда гипсофила зацветает, кажется, что в сад опустилась невесомая дымка, сквозь которую проглядывают другие растения, но сами цветы остаются главным акцентом. Цветение начинается в июне и продолжается до сентября, а при хорошем уходе — до самых заморозков, особенно если вовремя удалять увядшие соцветия.

Самый популярный сорт — гипсофила метельчатая. Ее многочисленные побеги, усыпанные тысячами крошечных белых или нежно-розовых цветков, образуют пышные ажурные кусты высотой до метра. В срезке гипсофила стоит до двух недель, а в засушенном виде сохраняет форму и цвет, становясь идеальным материалом для зимних букетов.

Этот многолетник ценится не только за красоту, но и за неприхотливость. Гипсофила предпочитает солнечные места, не боится засухи и растет даже на бедных каменистых почвах — не зря ее название переводится как «любящая известь». Она не требует сложного ухода, зимует без укрытия и практически не болеет. Посадив гипсофилу однажды, вы будете любоваться ее цветением много лет. Гипсофила идеально подходит для миксбордеров, рокариев и альпийских горок. Она смягчает яркие краски крупных цветов, добавляя композициям легкость и воздушность. Сочетайте ее с розами, пионами или лилейниками — и ваш сад превратится в настоящий райский уголок, наполненный светом и нежностью.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

В России обновили правила оформления больничных
Мария Левицкая
