Кидаю семена в снег, и они дарят чудо — алые свечи горят ярче любого костра всё лето напролёт

Кидаю семена в снег, и они дарят чудо — алые свечи горят ярче любого костра всё лето напролёт

Кидаю семена в снег, и они дарят чудо — алые свечи горят ярче любого костра всё лето напролёт. Если вы хотите добавить в свой сад сочных красных красок, обязательно посейте лихнис под зиму! Этот неприхотливый многолетник, известный в народе как «зорька», поражает своей жизнестойкостью и ярким цветением.

Его огненные соцветия будут гореть в саду с июня по июль, привлекая бабочек и пчёл, а после цветения остаются декоративные семенные коробочки. Лихнис абсолютно нетребователен: растёт на солнце и в полутени, на любых почвах, не требует подкормок и зимует без укрытия.

Посеянные под снег семена проходят естественную стратификацию и весной дают крепкие, здоровые всходы. С годами кусты разрастаются в пышные куртины, с каждым сезоном цветя всё обильнее. Высокие цветоносы идеально смотрятся в миксбордерах и в срезке. Подарите своему саду этот живой огонь — и каждое лето он будет пылать яркими алыми красками, не требуя от вас почти ничего, кроме солнечного местечка.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.