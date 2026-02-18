«Доехал до Варшавы»: еще один давний соратник Зеленского сбежал с Украины

Совладелец студии «Квартал 95» и давний соратник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир сбежал из страны в Польшу, заявил в Telegram-канале украинский журналист Михаил Ткач. Он предположил, что друг главы государства принял такое решение на фоне ареста экс-министра энергетики Германа Галущенко.

В отличие от Галущенко, Шефир, похоже, доехал до Варшавы, — подчеркнул Ткач.

Также он опубликовал фото продюсера, сделанное, предположительно, в аэропорту польской столицы. Отмечается, что 61-летнй Шефир родился в Кривом Роге, как и Зеленский. В 2019–2024 годах был первым помощником украинского президента. В офисе Зеленского Шефир занимался в том числе контактами с крупным бизнесом.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что западные кураторы Национального антикоррупционного бюро Украины не спустят на тормозах коррупционный трек Зеленского. По его словам, к такому выводу он пришел после истории с задержанием и арестом Галущенко.

До этого Галущенко, обвиняемый в отмывании средств, заявил, что не сможет внести залог, который, как ожидается, запросит у суда Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Экс-чиновник признался, что это станет для него «приговором».