30 сентября 2025 в 18:25

«Не хватает опыта»: тренер волейболистов из РФ о победе на Играх стран СНГ

Тренер Николаев: российским волейболистам не хватает международного опыта

Российские волейболисты на III Играх стран СНГ в Азербайджане Российские волейболисты на III Играх стран СНГ в Азербайджане Фото: Flickr/III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

Тяжелая победа российских волейболистов в стартовом матче III Игр стран СНГ над сборной Узбекистана объясняется нехваткой международного опыта, заявил NEWS.ru тренер сборной России Михаил Николаев. По его словам, игроки могут играть гораздо сильнее.

У нас мало соревнований. Ребята четного года у нас редко собираются. Раньше соревнования проходили по четным годам. Для этих ребят это практически первый опыт на международной арене, встреч мало. Не могу назвать игру хорошей, мы можем играть намного сильнее. Я думаю, сильно волновались. Не хватает опыта, — заявил Николаев.

Тренер подчеркнул, что после первого сета успокоил игроков и заставил соблюдать игровую дисциплину. По словам Николаева, перед командой стоит задача победить на Играх стран СНГ.

Они были у меня зажатые, закрепощенные, постарался их расшевелить, чтобы они были поживее. У нас всегда задача побеждать, — добавил Николаев.

Российские волейболисты победили в стартовом матче на III Играх стран СНГ. Они обыграли команду Узбекистана со счетом 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:19). Соревнования проходят с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане. В мужском волейбольном турнире принимают участие команды 2008–2009 годов рождения.

волейбол
СНГ
российские спортсмены
международные турниры
