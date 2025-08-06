Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 14:32

Охранник жестоко избил покупателя в супермаркете и сбежал в другой регион

Охранник избил покупателя в московском супермаркете и сбежал в Астрахань

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженец Ростова-на-Дону, устроившийся в один из супермаркетов Москвы охранником, избил покупателя и сбежал в Астрахань, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, сначала 43-летний мужчина вступил с посетителем магазина в словесную перепалку, а затем затолкал его в подсобку и набросился с кулаками.

Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами, а ростовчанином заинтересовалась полиция. Задержали его уже в Астраханской области и доставили обратно в Москву. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяная женщина подожгла автомобиль с предполагаемой любовницей мужа внутри. Женщину доставили в больницу с термическим ожогом 80% поверхности тела. В настоящее время она находится в реанимации, против ревнивицы завели уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

До этого в элитном поселке Семь Ключей в Челябинской области произошло жестокое нападение на двух подростков. Группа неизвестных ворвалась в частный дом, где избила юношей 17 и 18 лет, требуя у них имущество.

охранники
Москва
драки
избиения
