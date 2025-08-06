Охранник жестоко избил покупателя в супермаркете и сбежал в другой регион

Уроженец Ростова-на-Дону, устроившийся в один из супермаркетов Москвы охранником, избил покупателя и сбежал в Астрахань, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, сначала 43-летний мужчина вступил с посетителем магазина в словесную перепалку, а затем затолкал его в подсобку и набросился с кулаками.

Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами, а ростовчанином заинтересовалась полиция. Задержали его уже в Астраханской области и доставили обратно в Москву. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу.

