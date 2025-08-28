День знаний — 2025
28 августа 2025 в 11:08

РЖД показали обновленные вагоны купе с сейфом и гладильной доской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские железные дороги в рамках международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо» представили модернизированный спальный вагон с двухметровыми полками. В новом вагоне восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест, а за счет больших закрытых полок появилось больше пространства для хранения ручной клади.

Длина спальных полок увеличена на 16 сантиметров — до двух метров, — подчеркнули в компании.

Для ценных вещей в вагоне предусмотрен сейф. Кроме того, есть кнопки вызова проводника, индивидуальные светодиодные светильники, розетки, USB-разъемы и мультимедийные экраны. Помимо современных санузлов, в каждом вагоне оборудована душевая кабина, где можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской. В 2025 году планируется получить от производителя 28 таких вагонов, резюмировали в РЖД.

Ранее сообщалось, что поезда РЖД в скором времени избавят от гравитационных туалетов. Таких вагонов в парке компании осталось всего несколько единиц. Как уточнил замгендиректора РЖД Иван Колесников, сейчас эти составы используются лишь в редких случаях, например, при разовых или резервных перевозках.

РЖД
поезда
вагоны
купе
