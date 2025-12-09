Путин потребовал отменить для возвращающихся россиян экзамены

Дети соотечественников, которые переезжают в страну на постоянное место жительства из-за рубежа, не должны сдавать экзамены при поступлении в школы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам российского лидера, случаи отказа русскоязычным детям в зачислении из-за тестирований недопустимы, передает пресс-служба Кремля.

Что касается русского языка в школах для детей соотечественников, которые переехали в Россию на постоянное место жительства, — вообще зачем там экзамены, не очень понимаю. Они наши граждане уже, они же не мигранты — мы о мигрантах думаем, чтобы там все было хорошо, но это-то люди, которые связали свою жизнь и судьбу своих детей с Россией, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что таким детям требуется помощь в адаптации, если возникают трудности с отдельными предметами. Система образования должна поддерживать приезжающих школьников, а не создавать дополнительные барьеры, заключил глава России.

