ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 17:24

Путин потребовал отменить для возвращающихся россиян экзамены

Путин: русскоязычным соотечественникам не нужны экзамены при переезде в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дети соотечественников, которые переезжают в страну на постоянное место жительства из-за рубежа, не должны сдавать экзамены при поступлении в школы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам российского лидера, случаи отказа русскоязычным детям в зачислении из-за тестирований недопустимы, передает пресс-служба Кремля.

Что касается русского языка в школах для детей соотечественников, которые переехали в Россию на постоянное место жительства, — вообще зачем там экзамены, не очень понимаю. Они наши граждане уже, они же не мигранты — мы о мигрантах думаем, чтобы там все было хорошо, но это-то люди, которые связали свою жизнь и судьбу своих детей с Россией, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что таким детям требуется помощь в адаптации, если возникают трудности с отдельными предметами. Система образования должна поддерживать приезжающих школьников, а не создавать дополнительные барьеры, заключил глава России.

Ранее Путин отметил, что главное качество, объединяющее Героев России, — готовность ставить интересы Родины превыше всего. Президент подчеркнул, что этим духом проникнуты как военные, так и представители мирных профессий, совершившие героические поступки.

Кроме того, стало известно, что Путин и глава Белого дома Дональд Трамп вошли в топ-5 самых влиятельных фигур по версии Politico. В первую десятку также попали канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом украинский президент Владимир Зеленский оказался на 14-й строчке.

Владимир Путин
экзамены
россияне
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопарк Петербурга признал проблемы из-за западных санкций
Фестиваль креативных тюбингов «Mash на Горке» проведут в Москве
В Крыму возбудили уголовное дело после избиения участницы СВО
Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО
Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе
«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку»
Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны
Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика
Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия
Замглавы «Яблока» пополнил «черный список»
Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России
Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО
В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево
Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи
Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных
Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.