Путин назвал качество, которое объединяет Героев России

Президент России Владимир Путин заявил, что главное качество, объединяющее всех Героев России, — готовность ставить интересы Родины превыше всего. Как передает пресс-служба Кремля, лидер РФ выступил с речью на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда». Президент отметил, что граждане России гордятся своей страной и достижениями предшествующих поколений. Он назвал это чувство воплощением духа и характера всего народа.

Воины, солдаты и офицеры, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, первопроходцы, покорители космоса, летчики, полярники, врачи, то есть и представители мирных профессий, совершившие героические поступки, — всех их роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины, — сказал лидер РФ.

Также Путин говорил, что участники специальной военной операции заслуживают звания настоящих героев. Глава государства отметил экстремальные условия их службы. Он подчеркнул, что бойцы участвуют в боях на таких участках, где невозможно даже поднять голову из-за постоянной угрозы со стороны беспилотников.

До этого Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Никите Афанасьеву. Награда была передана его матери Татьяне Афанасьевой и вдове Марине Бородиной.