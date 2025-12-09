В Европе признали Путина одним из самых влиятельных лидеров года

В Европе признали Путина одним из самых влиятельных лидеров года Politico включило Путина и Трампа в топ-5 самых влиятельных лидеров года

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в топ-5 ежегодного рейтинга самых влиятельных фигур по версии европейского издания Politico. Глава Белого дома занял первую строчку рейтинга, а российский лидер — пятую.

На втором месте оказалась премьер-министр Дании Метте Фредериксен, третью строку занял канцлер Германии Фридрих Мерц, а четвертую — Марин Ле Пен. В первую десятку также вошли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, занявшие седьмую и восьмую позиции.

Девятое и десятое места достались премьеру Италии Джордже Мелони и британскому премьеру Киру Стармеру соответственно. Президент Украины Владимир Зеленский оказался на 14-й строчке рейтинга, тогда как французский лидер Эммануэль Макрон — на 19-й.

Ранее в Британии заявили, что визит Путина в Индию показал, что все попытки Запада изолировать Россию обернулись провалом. При этом в самой Европе множатся разногласия в отношениях с США.

Таиландский политолог Пхонгпхан Чансугри отмечал, что визит Путина в Индию показал, что Россия сохранила международный вес вопреки многочисленным западным санкциям. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему удерживает прочные дипломатические позиции.