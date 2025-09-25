В России вступились за права детей вернувшихся на родину граждан Общественник Зайцев: детей репатриантов нельзя приравнивать к мигрантам

Детей репатриантов нельзя приравнивать к мигрантам, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев. По его словам, ситуация с отказом зачислять в школу ребенка из этнически русской семьи, вернувшейся из-за рубежа, вызывает глубокую обеспокоенность.

В России начали отказывать в зачислении в школы детям из этнически русских семей, переехавших из Латвии, Литвы, Казахстана и других стран. Формально эти дети приравниваются к детям трудовых мигрантов. Эта ситуация вызывает особую тревогу, поскольку даже в тех случаях, когда ребенок говорит дома исключительно по-русски и семь лет учился в русской школе за границей, это не является основанием для зачисления. Госдума могла бы ввести отдельный, ясный и понятный правовой статус для детей соотечественников, вернувшихся на территорию РФ, который исключал бы их приравнивание к детям трудовых мигрантов, — высказался Зайцев.

Общественник добавил, что движение «Зов народа» направило в МВД запрос об упрощении получения гражданства для вернувшихся в РФ семей. Также он отметил, что в ГД могли бы инициировать доработку законодательства, регулирующего поступление в российские школы детей репатриантов.

Мы просим МВД РФ пересмотреть и ускорить процедуры рассмотрения заявлений о предоставлении вернувшимся в РФ семьям статуса соотечественника, а также упростить получение гражданства для данной категории лиц. Также необходимо усилить контроль за соблюдением прав и законных интересов вернувшихся соотечественников, в том числе при их обращении в государственные органы. Госдума могла бы инициировать доработку действующего законодательства, в частности нормативных актов, регулирующих порядок зачисления в образовательные учреждения детей из таких семей, — резюмировал Зайцев.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев заявил, что ситуация с отказом в зачислении в подмосковную школу русского мальчика из Казахстана, свободно декламирующего поэта Александра Пушкина, выходит за рамки здравого смысла. По его словам, партия ЛДПР, членом которой он является, требует дифференцированного подхода к тестовым процедурам для соотечественников.