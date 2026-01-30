Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:01

В Совфеде ответили на призыв Эстонии запретить въезд в ЕС для ветеранов СВО

Сенатор Джабаров призвал власти Эстонии не нервировать ветеранов СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ОТР призвал власти Эстонии следить за своей риторикой и не нервировать ветеранов специальной военной операции. Так он отреагировал на предложение Балтийского государства запретить въезд в ЕС для участников СВО.

Чести много, чтобы такие люди, как наши герои СВО, приезжали в страны Балтики. С учетом русофобской политики и хамства, которое допускают Балтийские страны в отношении россиян, я бы вообще не советовал нашим гражданам сейчас туда ездить. Ничего хорошего там они не найдут, — высказался Джабаров.

По его мнению, русофобия, которая активно развивается в странах Балтии — бывших советских республиках, стала результатом их «легкого выхода» из СССР. По словам сенатора, Балтийские страны многое получили от Советского Союза, а теперь вместо благодарности стараются сделать гадости России.

Ранее глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна предложил странам Евросоюза ввести запрет на въезд для российских военнослужащих, участвовавших в СВО. Он призвал составить черный список таких граждан, которым будет закрыт въезд в Шенгенскую зону.

