Американский шериф голыми руками скрутил аллигатора и попал на видео

Шериф из города Сент-Огастин в американском штате Флорида скрутил аллигатора голыми руками и попал на видео, пишет издание Independent. Рептилия забралась в бассейн одного из частных домов, хозяева которого позвонили в полицию. «Задержавший» зверя правоохранитель пообещал транспортировать аллигатора в другой водоем, в котором он никому не помешает.

Я посажу его в машину и увезу в пруд, где он не побеспокоит жителей, — сказал шериф.

Ранее молодой рыбак подвергся нападению крокодила на реке Кен возле деревни Бхиянтал в Индии. По имеющейся информации, юноша погиб в результате инцидента. Местные жители обеспокоены увеличением количества рептилий в реке, из-за чего они стараются не приближаться к водоему.

Кроме того, жители Владивостока обнаружили гигантскую акулу в городской акватории. Видео с морским обитателем было опубликовано в Сети. Очевидцы отметили, что хищник появился в районе Токаревского маяка. По мнению автора ролика, запечатленная акула является не сельдевой, а представителем иного вида.