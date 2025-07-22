В Индии крокодилы-людоеды держат в страхе местных жителей Молодой рыбак стал жертвой крокодила в Индии

В Индии на реке Кен возле деревни Бхиянтал молодой рыбак стал жертвой крокодила, сообщает Free Press Journal. По информации издания, 25-летний юноша отправился на рыбалку, но внезапное нападение хищника привело к его гибели.

После недавних наводнений в реке резко увеличилось число крокодилов. Это сделало ее опасной для людей. Из-за страха встретить хищников местные жители стараются не подходить к воде.

В адрес администрации поступило официальное обращение с настоятельной просьбой принять экстренные меры по регулированию численности крокодилов. Жители деревни выражают недовольство тем, что власти не предпринимают необходимых действий, и требуют установить предупреждающие знаки и ограничить доступ к опасным территориям.

В условиях нарастающего беспокойства жители сельской местности выражают готовность к проведению масштабных акций протеста, если их интересы и безопасность будут и дальше оставаться без внимания.

Ранее в Индонезии трехметровый крокодил утащил под воду 80-летнего мужчину. Пенсионер мылся в реке, когда из мелководья выпрыгнул хищник. Это произошло на глазах у свидетелей, но спасти мужчину не удалось. Сотрудники администрации и эксперты в области защиты окружающей среды уже занимаются расследованием инцидента.