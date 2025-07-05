Трехметровое чудовище растерзало 80-летнего пенсионера в Индонезии В Индонезии крокодил утащил под воду и убил 80-летнего пенсионера

В Индонезии трехметровый крокодил утащил под воду и убил 80-летнего пенсионера, сообщает news.com.au. По данным издания, все произошло на берегу реки Семака в провинции Лампунг.

Пенсионер, известный по имени Васим, мылся в реке, когда более чем трехметровый крокодил выпрыгнул из мелководья. 80-летний мужчина не смог позвать на помощь, рептилия утащила его под воду, — говорится в материале.

На кадрах видно, как местные жители с камнями и палками пытаются нагнать уплывающего крокодила с пенсионером в пасти. Однако животное уходит от погони. На следующем видео можно увидеть медленно плывущую рептилию, которая держит в зубах останки человека.

Издание отмечает, что только за последние десять лет в Индонезии зафиксировали более 1000 нападений крокодилов. Столь внушительное количество инцидентов связывают с сокращением естественной среды обитания рептилий из-за добычи олова и перелова рыбы.

Ранее в Уганде огромный крокодил утащил 30-летнего рыбака в озеро Эдуард и растерзал на глазах очевидцев. Только позднее специалисты извлекли из водоема части тела. Правоохранители отметили, что рыбалка на месте инцидента была запрещена, оно считается природоохранной зоной.