Как собраться в автопутешествие: какие взять продукты, лекарства, документы

С наступлением тепла россияне все чаще задумываются об автомобильных путешествиях по России. Одни отправляются по знакомым местам, другие готовы тестировать даже весьма сложные маршруты. Что необходимо предусмотреть, отправляясь в путь на своей машине, какие вещи следует взять, чем никогда нельзя пренебрегать — в материале NEWS.ru.

Многие ли россияне любят автопутешествия

Около 80% россиян в 2026 году рассматривают автомобильные поездки как способ путешествовать, следует из результатов совместного исследования сервисов «Авто.ру» и «Яндекс Путешествия». Выяснилось, что чаще всего в них отправляются с партнером (45%) или с семьей и детьми (56%). В одиночку ездят лишь 11% опрошенных, с друзьями — 15%. За последний год автопутешествия совершали 69% респондентов.

Ключевой причиной выбора такого способа путешествий россияне называют гибкость и свободу маршрута, на втором месте — возможность взять много вещей. Кроме того, важным фактором оказалась независимость от расписаний поездов и самолетов.

Чаще всего россияне выбирают короткие автопутешествия. Так, почти 59% респондентов совершали поездки в выходные продолжительностью два-три дня. Однако еще 40% уезжали на более долгий срок — от четырех до семи дней.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как подготовить машину к длинной дороге

Прежде всего надо помнить простую истину — в любую дорогу следует отправляться только на исправном автомобиле, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, перед путешествием стоит провести техобслуживание машины.

«Если предстоит дальняя поездка, то лучше заранее поменять тормозные колодки, а старые, которые еще не полностью износились, оставьте про запас. Особое внимание стоит уделить тормозным дискам, шлангам, всем патрубкам, проверить уровень жидкостей, моторного масла. В некоторых случаях отдельные запчасти все же следует взять с собой», — рассказал Хайцеэр.

Также многое зависит от того, какое путешествие планируется, отметил он. Если в планах съезд на грунтовку, бездорожье, то неплохо бы укомплектовать машину специальной резиной, посоветовал эксперт.

В путешествии в багажнике следует всегда иметь минимальный набор инструментов, рассказала NEWS.ru автоблогер Настя Туман. По ее словам, «это база, без которой в путь отправляться нельзя».

«Также надо иметь при себе знак аварийной остановки, домкрат, баллонный ключ, складную лопату. В идеале — загрузить в машину немного дровишек, газовую горелку, согревающие стельки. В пути всякое может случиться», — пояснила она.

Блогер также посоветовала захватить с собой герметик и набор специальных жгутов на случай прокола колеса — это поможет как минимум добраться до ближайшего шиномонтажа.

Еще перед путешествием необходимо обзавестись не только электронными, но и бумажными картами — в последнее время на фоне ограничений связи это снова становится актуальным, напомнил Ян Хайцеэр.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие продукты и лекарства стоит взять в дорогу

Что касается еды, то в дороге стоит иметь с собой орешки, сухофрукты и много воды, посоветовал Хайцеэр. Еще он посоветовал взять чай или кофе в термосе.

«Можно также взять в дорогу шоколад — доказано, что он препятствует засыпанию за рулем. Заметил, что он бодрит больше, чем кофеин и энергетические напитки», — пояснил эксперт.

Настя Туман также посоветовала иметь с собой сухой паек, так как в дальней дороге всегда могут «ждать самые разные неожиданности». Если планируется питаться в каких-либо кафе и ресторанах, то необходимо как минимум изучить отзывы об этих заведениях, отметил в разговоре с NEWS.ru автоюрист Лев Воропаев. По его словам, лучше есть в проверенных местах. Воропаев также напомнил, что в дорогу стоит взять с собой аптечку.

«Сложите в нее жаропонижающие, обезболивающие средства, препараты от укачивания, особенно если путешествуете с детьми. Не забудьте лекарства, принимаемые при расстройствах желудочно-кишечного тракта», — сказал он.

Какие юридические лайфхаки могут пригодиться в дороге

Чтобы себе не создавать в дороге проблем, необходимо предельно доброжелательно общаться с сотрудниками Госавтоинспекции, если они вдруг потребовали остановиться, порекомендовал Воропаев.

«Например, если вы хотите снимать сотрудника полиции на видео в момент общения, то старайтесь это делать скрыто, чтобы лишний раз не провоцировать инспектора. Все мы люди, и сотрудники ГИБДД — тоже. Они могут эмоционально выгореть, устать и начать неадекватно реагировать на съемку. Лучше избегать конфликтов, особенно если находитесь в чужом для вас регионе», — посоветовал юрист.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Он также порекомендовал общаться с сотрудником полиции не на улице, а в патрульном автомобиле, так как в салоне обязательно ведется непрерывная видеосъемка: при необходимости можно будет через суд потребовать запись.

Какие документы надо иметь при себе в дороге

В путешествие необходимо взять паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, действующий полис ОСАГО, сообщил Воропаев. Он отметил, что многие привыкли пользоваться только электронными версиями этих документов, однако действующие правила дорожного движения не всегда предоставляют водителю такую возможность.

«В электронном виде пока можно предъявлять только полис ОСАГО и ПТС», — уточнил он.

Кроме того, по его словам, необходимо на всякий случай сделать копии всех документов, а электронные сканы нужно также сохранить в памяти смартфона.

