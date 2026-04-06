В Госдуме рассказали о нюансах работы летних веранд кафе

Кафе или рестораны вправе законно ограничить время пребывания посетителей на летних верандах — все лимиты должны быть зафиксированы во внутренних правилах, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на лидера партии «Справедливая Россия» и депутата Госдумы Сергея Миронова. Он напомнил, что правила размещения и особенности работы таких зон могут отличаться в зависимости от региона. Местные власти принимают локальные нормативные акты на этот счет. При этом есть и общие требования для летних веранд.

Веранды должны располагаться строго рядом со стационарным кафе — не дальше пяти метров по прямой либо на крышах или балконах того же здания, их площадь не может быть больше, чем у основного заведения. Запрещено размещать столики в арках, на цветниках, детских площадках, остановках, на тротуарах, если проход уже менее полутора метров, а также ближе пяти метров от пешеходных переходов и на крышах жилых домов. По завершении сезона администрация обязана восстановить благоустройство территории, — отметил Миронов.

Он добавил, что веранда считается частью кафе или ресторана, поэтому на нее распространяются те же правила и принципы работы, что и на основное заведение. Курение в общепите запрещено с 2013 года, а значит, оно не допускается и на веранде. Что касается алкоголя, то до последнего времени существовала правовая коллизия, которая не позволяла продавать спиртное на веранде. Чтобы устранить это противоречие, в 2024 году приняли федеральный закон.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что православные кофейни, открывающиеся при храмах и монастырях, становятся важными центрами притяжения, позволяя прихожанам найти место для полноценного общения после литургии. По его словам, это не просто трапезные, а современные пространства, где можно обсудить книги, послушать лекции и поговорить по душам.