Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 10:11

В Госдуме рассказали о нюансах работы летних веранд кафе

Депутат Миронов: кафе вправе ограничить время пребывания на летних верандах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кафе или рестораны вправе законно ограничить время пребывания посетителей на летних верандах — все лимиты должны быть зафиксированы во внутренних правилах, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на лидера партии «Справедливая Россия» и депутата Госдумы Сергея Миронова. Он напомнил, что правила размещения и особенности работы таких зон могут отличаться в зависимости от региона. Местные власти принимают локальные нормативные акты на этот счет. При этом есть и общие требования для летних веранд.

Веранды должны располагаться строго рядом со стационарным кафе — не дальше пяти метров по прямой либо на крышах или балконах того же здания, их площадь не может быть больше, чем у основного заведения. Запрещено размещать столики в арках, на цветниках, детских площадках, остановках, на тротуарах, если проход уже менее полутора метров, а также ближе пяти метров от пешеходных переходов и на крышах жилых домов. По завершении сезона администрация обязана восстановить благоустройство территории, — отметил Миронов.

Он добавил, что веранда считается частью кафе или ресторана, поэтому на нее распространяются те же правила и принципы работы, что и на основное заведение. Курение в общепите запрещено с 2013 года, а значит, оно не допускается и на веранде. Что касается алкоголя, то до последнего времени существовала правовая коллизия, которая не позволяла продавать спиртное на веранде. Чтобы устранить это противоречие, в 2024 году приняли федеральный закон.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что православные кофейни, открывающиеся при храмах и монастырях, становятся важными центрами притяжения, позволяя прихожанам найти место для полноценного общения после литургии. По его словам, это не просто трапезные, а современные пространства, где можно обсудить книги, послушать лекции и поговорить по душам.

Власть
кафе
рестораны
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игорь Саруханов изобрел свой способ «прибавки» к пенсии
В МИД России раскрыли, когда запустят безвиз с Саудовской Аравией
Путин поставил сроки разработки стратегии развития креативной экономики
Удары по Украине сегодня, 6 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Значительная часть российского региона осталась без света
Магнитные бури сегодня, 6 апреля: что завтра, сильная усталость, апатия
Машина врезалась в российский самолет в аэропорту Стамбула
На Украине призвали срочно заканчивать конфликт с Россией
Невролог дала советы, как правильно подготовить организм к веломарафону
Названа вероятная причина больших потерь американской авиации в Иране
Для единственного выжившего в Охотском море запросили жесткое наказание
Стало известно, как ВС России могут ответить на удары по шахте в ЛНР
Эстония попросила Украину не запускать БПЛА через ее воздушное пространство
Агент Киева раскрыл, где должна была сработать бомба в Курской области
Американист ответил, как Трамп может кардинально изменить ситуацию в Иране
«Создают мертвую зону»: названа главная проблема ВСУ
В Венгрии обнаружили возможную неизвестную картину Ван Гога
ВСУ пытались атаковать обе действующие ТЭС в ДНР
В Роскосмосе заявили о подготовке к экспедиции на другую планету
Южнокорейская разведка раскрыла, к чему готовят дочь Ким Чен Ына
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.