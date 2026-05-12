Психолог рассказала, какой страх мешает людям получать большее от жизни

Перфекционизм и страх ошибки мешают людям начать что-то новое и выйти на следующий уровень жизни, заявила NEWS.ru практический психолог Лилия Лазарева. По ее словам, многие не раскрывают свой потенциал из-за того, что боятся сделать что-то не так.

Многие люди не получают того, что они хотят, не выходят на новый уровень жизни и не раскрывают масштаб своего дела, потому что боятся ошибиться. Почему возникает страх ошибки? Одна из основных причин, почему люди не начинают что-то новое, — это перфекционизм. Им может казаться, что, например, пока еще недостаточно знаний, опыта. Им нужен идеальный результат. Но есть момент, что понятие «идеально» относительное. Только действуя и получая опыт, можно отточить свое мастерство. Следующая из причин — «а что скажут люди, если я сделаю ошибку и у меня не получится?». На самом деле есть момент получения не того результата, который вы изначально ожидали. Ошибок не существует, — пояснила психолог.

Ранее Лазарева заявила, что прокрастинация возникает из-за попытки избежать стресса или напряжения при выполнении задачи. По ее словам, из-за нежелания сталкиваться с дискомфортом человек сознательно или неосознанно начинает оттягивать решение вопроса.