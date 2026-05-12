Юрист рассказал, какие HR-уловки превращают найм в скрытый риск для бизнеса

Использование дискриминационных формулировок в вакансиях может привести к крупным штрафам для юридических лиц, заявил NEWS.ru юрист и бизнес-консультант Илья Русяев. По его словам, обработка персональных данных без законных оснований чревата взысканием до 700 тыс. рублей.

Под уловками HR-специалистов понимаются сценарии, при которых процесс подбора подчиняется скорости закрытия вакансии и отчетности по показателям без учета реальной потребности подразделения. В работе с собственниками и CEO повторяется несколько устойчивых схем. При этом отдельная зона риска связана с манипуляциями при отказах и сбором избыточных персональных данных. КоАП РФ устанавливает ответственность за дискриминационные формулировки в вакансиях. В то же время для юрлиц предусмотрен штраф 300–700 тыс. рублей за обработку личных сведений без законного основания, — предупредил Русяев.

Он отметил, что одна из распространенных уловок заключается в подмене профиля вакансии. По словам юриста, в этом случае финансового директора с опытом подготовки управленческой отчетности могут заменить на главного бухгалтера. Через некоторое время, пояснил правозащитник, команда осознает, что некому вести финансовую модель и управлять денежными потоками.

Вторая уловка построена на искусственной срочности. Руководителю говорят, что у кандидата уже два предложения о работе и ответ ждут до вечера. В одной производственной компании генеральный директор за день согласовал зарплату начальника участка выше внутренней вилки, через месяц обнаружилось, что управленческого опыта у нанятого нет, а конкурирующие предложения никто не проверял. Третья хитрость основана на вакансиях-призраках. Бизнес видит 12 открытых позиций, при аудите по четырем бюджет не утвержден, по двум руководители не готовы, еще три оформлены на перспективу, — добавил Русяев.

Он подчеркнул, что еще одна уловка создает разрыв между обещаниями и трудовым договором. По словам правозащитника, так коммерческому директору могут обещать общий доход до 400 тыс. рублей. Однако, как указал юрист, в договоре будет указан только оклад в 180 тыс. рублей и премия, которую работодатель может назначать по своему усмотрению.

