День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 11:41

Юрист рассказал, какие HR-уловки превращают найм в скрытый риск для бизнеса

Юрист Русяев: дискриминационные формулировки в вакансиях грозят штрафом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Использование дискриминационных формулировок в вакансиях может привести к крупным штрафам для юридических лиц, заявил NEWS.ru юрист и бизнес-консультант Илья Русяев. По его словам, обработка персональных данных без законных оснований чревата взысканием до 700 тыс. рублей.

Под уловками HR-специалистов понимаются сценарии, при которых процесс подбора подчиняется скорости закрытия вакансии и отчетности по показателям без учета реальной потребности подразделения. В работе с собственниками и CEO повторяется несколько устойчивых схем. При этом отдельная зона риска связана с манипуляциями при отказах и сбором избыточных персональных данных. КоАП РФ устанавливает ответственность за дискриминационные формулировки в вакансиях. В то же время для юрлиц предусмотрен штраф 300–700 тыс. рублей за обработку личных сведений без законного основания, — предупредил Русяев.

Он отметил, что одна из распространенных уловок заключается в подмене профиля вакансии. По словам юриста, в этом случае финансового директора с опытом подготовки управленческой отчетности могут заменить на главного бухгалтера. Через некоторое время, пояснил правозащитник, команда осознает, что некому вести финансовую модель и управлять денежными потоками.

Вторая уловка построена на искусственной срочности. Руководителю говорят, что у кандидата уже два предложения о работе и ответ ждут до вечера. В одной производственной компании генеральный директор за день согласовал зарплату начальника участка выше внутренней вилки, через месяц обнаружилось, что управленческого опыта у нанятого нет, а конкурирующие предложения никто не проверял. Третья хитрость основана на вакансиях-призраках. Бизнес видит 12 открытых позиций, при аудите по четырем бюджет не утвержден, по двум руководители не готовы, еще три оформлены на перспективу, — добавил Русяев.

Он подчеркнул, что еще одна уловка создает разрыв между обещаниями и трудовым договором. По словам правозащитника, так коммерческому директору могут обещать общий доход до 400 тыс. рублей. Однако, как указал юрист, в договоре будет указан только оклад в 180 тыс. рублей и премия, которую работодатель может назначать по своему усмотрению.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что некоторые компании штрафуют сотрудников за беспорядок на рабочем месте. По ее словам, хорошо организованное пространство повышает эффективность работы.

Общество
законы
штрафы
работа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт срок разработки нового плана госполитики по духовным ценностям
В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ пытались нарушить перемирие
Российские войска сровняли с землей военные аэродромы ВСУ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку
ОАЭ усилили ПВО после подозрений в обстрелах Ирана
В Роскачестве назвали лучшее время для просьбы о повышении зарплаты
Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.