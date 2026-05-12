В США рассказали о роли ООН в нелегальной миграции

Госдепартамент США обвинил структуры ООН и связанные с ними неправительственные организации в содействии нелегальной миграции в США и европейские страны, говорится в заявлении ведомства в соцсети X. В Вашингтоне также заявили о намерении отказаться от поддержки международных соглашений, которые способствуют массовой миграции.

Агентства ООН систематически содействовали массовой иммиграции в Америку и Европу, даже несмотря на то что граждане этих стран выступали за ограничения на въезд. <…> Структуры ООН, работая с финансируемыми ими НПО, создали миграционный коридор к границе США через Центральную Америку. В то время как американский народ страдал от беспрецедентной волны массовой миграции, ООН на местах направляла мигрантов к нашей южной границе, — говорится в заявлении.

По версии американского внешнеполитического ведомства, представители структур ООН сопровождали мигрантов и оказывали им помощь на пути к границе США. Аналогичные действия, как считают в Госдепартаменте, предпринимались и в отношении миграционных потоков в страны Евросоюза и Великобританию.

Ранее издание The American Thinker сообщило, что мигранты в Великобритании перестали скрывать пренебрежение к местным ценностям. В материале говорится, что миграционные процессы могут существенно изменить национальный облик Соединенного Королевства в ближайшие десятилетия. Так, доля белого населения страны быстро сокращается, и уже к 2063 году коренные британцы рискуют оказаться в меньшинстве. В 2023 году уровень миграции достиг рекордного показателя — 906 тыс. человек.