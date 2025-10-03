Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 09:07

Натуральные антидепрессанты: добавляйте эти продукты в рацион для спокойствия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые продукты питания обладают доказанной способностью снижать уровень стресса и тревожности. Их регулярное употребление помогает нормализовать работу нервной системы и улучшить психологическое состояние. Включение этих продуктов в рацион является естественным способом борьбы со стрессом без медикаментов.

Жирная рыба содержит омега-3-кислоты, которые снижают уровень гормонов стресса. Темный шоколад богат магнием и флавоноидами, улучшающими настроение. Бананы содержат калий и витамин В6, необходимые для работы нервной системы. Овсянка способствует выработке серотонина — «гормона счастья». Зеленые листовые овощи богаты фолиевой кислотой, которая помогает бороться с депрессией. Секрет эффективности заключается в сбалансированном употреблении этих продуктов в течение дня. Особенно важно включать их в рацион в периоды повышенных эмоциональных нагрузок и напряженной работы.

Ранее сообщалось, что «заедать» депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — «гормона счастья». Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
