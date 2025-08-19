Мужчина совершил самоубийство в здании парламента Финляндии

Неизвестный мужчина лишил себя жизни прямо в здании финского парламента, сообщил портал Yle со ссылкой на правоохранителей. Трагедия произошла 19 августа.

Во вторник в здании парламента погиб человек. Звонок в полицию поступил через Центр тревоги в 11:06, — сообщили журналисты.

Правоохранители изучили дело и пришли к выводам, что в смерти мужчины нет криминальной составляющей. На месте происшествия работают несколько полицейских патрулей и службы скорой медицинской помощи.

Директор по безопасности парламента Ааро Тойвонен не стал рассказывать журналистам, кем был мужчина. При этом он не оспорил заявление местных изданий, что погибший мог быть депутатом. В СМИ также отметили, что им удалось установить личность якобы погибшего парламентария, но называть его имя не стали.

Ранее внук председателя Болгарской компартии Тодора Живкова Тодор Славков совершил самоубийство, трагедия произошла 21 июля. Его тело обнаружила женщина, которая занималась домашним хозяйством. До смерти мужчина провел около двух недель в одиночестве.