Внук главы компартии Болгарии покончил с собой в годовщину смерти матери

Внук председателя Болгарской компартии Тодора Живкова Тодор Славков, совершил самоубийство 21 июля, сообщает телерадиокомпания НОВА. Его тело обнаружила женщина, которая занималась домашним хозяйством.

Отмечается, что он до смерти провел около двух недель в одиночестве. Правоохранители начали расследование. Примечательно, что в этот же день 44 года назад ушла из жизни его мать Людмила Живкова. В 2021 году в этот же день скончался дядя Тодора — Владимир.

Отмечается, что Славков, известный под прозвищем «Тошко», прославился участием в реалити-шоу. Он также баллотировался на пост муниципального советника в Софии в 2015 году.

Ранее бывший оперуполномоченный РУБОП Москвы Михаил Игнатов рассказал о нескольких странностях в самоубийстве бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. По его словам, первая странность — отсутствие личной охраны в момент, когда глава ведомства решил покончить с собой. Вторая — место суицида. Игнатова смутило то, что экс-министр решил «выйти в какой-то парк непонятный».