Власти Волгограда раскрыли последствия атаки украинских БПЛА

При атаке украинских дронов на Волгоград был поврежден склад стройматериалов и несколько жилых домов, передает Telegram-канал администрации региона. Два человека пострадали, но им не потребовалась госпитализация. Нападение было отражено усилиями дежурных сил ПВО.

На ул. Маршала Еременко, 47б, поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась. Атакованы жилые дома. <...> Мною даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения, — добавил губернатор области Андрей Бочаров.

В администрации уточнили, что в домах по адресам улица Невская, 12, и улица Муромская, 12, а также проспект Металлургов, 29, повреждено остекление, пожарные службы на месте ликвидируют локальные возгорания. В доме на улице Желудева повреждено остекление на первых двух этажах в результате падения на прилегающей территории обломков БПЛА.

Утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым.