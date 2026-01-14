«Дурак»: военкор раскритиковал Сырского за слова о планах России Военкор Руденко назвал Сырского дураком после слов главкома о планах РФ в Одессе

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале резко раскритиковал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Поводом стало заявление украинского генерала, что Россия планировала освободить Одессу для завершения СВО.

По мнению Руденко, такая формулировка ошибочна. Военкор подчеркнул, что стратегические цели России остаются неизменными и будут достигнуты. Более того, журналист расширил контекст спора, заявив, что освобождение исторических русских земель является ключевой задачей, а Одесса — далеко не конечный пункт.

Чистый дурак! Почему имела? <…> Одна из главнейших целей — это освобождение русских земель. Сырский в одном только ошибся, на Одессе мы не остановимся. Киев — тоже русский город, — написал Руденко.

Ранее историк войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что в 2026 году у российской армии могут появиться возможности для масштабного наступления на южном направлении, включая возможное освобождение Херсона, Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.