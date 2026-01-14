Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 00:06

«Дурак»: военкор раскритиковал Сырского за слова о планах России

Военкор Руденко назвал Сырского дураком после слов главкома о планах РФ в Одессе

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Ukrainian Presidential Office/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале резко раскритиковал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Поводом стало заявление украинского генерала, что Россия планировала освободить Одессу для завершения СВО.

По мнению Руденко, такая формулировка ошибочна. Военкор подчеркнул, что стратегические цели России остаются неизменными и будут достигнуты. Более того, журналист расширил контекст спора, заявив, что освобождение исторических русских земель является ключевой задачей, а Одесса — далеко не конечный пункт.

Чистый дурак! Почему имела? <…> Одна из главнейших целей — это освобождение русских земель. Сырский в одном только ошибся, на Одессе мы не остановимся. Киев — тоже русский город, — написал Руденко.

Ранее историк войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что в 2026 году у российской армии могут появиться возможности для масштабного наступления на южном направлении, включая возможное освобождение Херсона, Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.

Александр Сырский
Одесса
СВО
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Штраф за пародию на SHAMAN, иноагентство, «отмена»: как живет Гудков
ПВО отразила атаку дронов ВСУ на три региона России
Прокуратура проверит московский ТЦ после гибели птиц
«Это произошло впервые»: ICE задержала сотрудника горсовета Нью-Йорка
Фаза Луны сегодня, 14 января: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку
В Евросоюзе неожиданно допустили переговоры с Россией
Власти штатов против силовиков: США грозит смута после убийства активистки
Три страны выступили с предостережением для США
Волнующее жителей Болгарии строительство затормозили
Представители США провели тайные переговоры с иранской оппозицией
Личная жизнь, конфликты с близкими, новые роли: где сейчас Любовь Толкалина
Суд окончательно оправдал европейского политика, поддержавшего СВО
«Тяжелые новости»: Гладков сообщил о гибели жителя Белгородской области
Третий житель Урала стал мультимиллионером благодаря лотерее
«Дурак»: военкор раскритиковал Сырского за слова о планах России
Приметы 14 января — старый Новый год: первый гость и магия начала года
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 января 2026 года
Делом о смерти младенцев в Новокузнецке займутся на федеральном уровне
Люди могут столкнуться с новыми побочками из-за вакцин от коронавируса
Легковой автомобиль опрокинулся на ТТК в Москве
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.