Подразделения Вооруженных сил Украины начали поспешный отход с занимаемых позиций в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Согласно информации источника, оставляемые окопы и укрепления тщательно минируются отступающими подразделениями. Минобороны РФ данные сведения пока не оценивало.

Кроме того, противником активно проводится дистанционное минирование с помощью БПЛА, — сказал собеседник агентства.

Эти действия, по оценкам, направлены на то, чтобы замедлить продвижение российских войск и нанести им максимальный урон на подступах к бывшим позициям. В регионе действуют российские группировки войск «Запад» и «Север», которые, по данным Минобороны, наносят значительные потери украинским силам.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Источник в российских силовых структурах уточнил, что враг был уничтожен на Липцевском участке в Харьковской области. В настоящее время ситуация на данном направлении остается стабильной, без серьезных изменений. В Минобороны РФ информацию не комментировали.